Єврокомісар не бачить підстав для колапсу “Східного партнерства”

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив під час брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Юріє Лянке.

“Східне партнерство” не йде до колапсу”, - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що ЄС і лідери країн-партнерів віддані тому, щоб вже на саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію з Україною та парафувати таку ж угоду з Молдовою.

Фюле закликав Молдову провести інституційну реформу, боротися з корупцією та забезпечити незалежність ЗМІ.

“Вітаючи завершення останньої політичної кризи, я підкреслив важливість зробити висновки з неї та сфокусуватися на потребах громадян. Як друг, я був дуже відкритим у висловленні моїх сильних очікувань, що нова коаліція наполегливо працюватиме, передусім над питаннями, які були порушені під час політичної кризи”, - сказав єврокомісар.

Фюле також пообіцяв, що ЄС продовжить надавати Молдові підтримку в реалізації реформ.