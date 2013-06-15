На президентських виборах в Ірані лідирує Хассан Роухані

Представник реформаторського крила в Ірані Хассан Роухані, за попередніми результатами, лідирує на виборах президента країни,

За результатами підрахунку 826,6 тисячі голосів на 1,6 тисячі виборчих дільниць майже 402 тисячі виборців проголосували за Роухані, відзначає Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ країни. Друге місце дістається консервативному меру Тегерана Мохаммадбакеру Калібаф, який набрав 126,9 тисячі підрахованих голосів.

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