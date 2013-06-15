Microsoft та Facebook оприлюднили дані про запити влади США





У Facebook повідомили, що за другу половину 2012 року отримали від різних державних відомств від дев`яти до десяти тисяч запитів, що стосуються 18-19 тисяч акаунтів.

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Компанія Microsoft повідомила, що за той же період отримала шість-сім тисяч і ордерів та запитів від поліції і служб безпеки, які зачіпають 31-32 тисячі акаунтів.

Відзначається, що компанії розголосили ці дані, отримавши дозвіл американських спецслужб.

Facebook і Microsoft разом з іншими найбільшими інтернет-компаніями світу опинилися в центрі скандалу на початку червня. The Washington Post написала, що Агентство національної безпеки США і ФБР мають прямий доступ до серверів цих компаній і можуть скачувати з них будь-яку цікаву для них інформацію про користувачів. І Facebook, і Microsoft цю інформацію спростували, заявивши, що передають владі дані користувачів тільки за офіційними запитами.