Футболісти збірної підтримали бразильських маніфестантів

При цьому гравці одноголосно висловилися за те, що демонстрації повинні мати мирний характер, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Так, нападник Халк підкреслив, що у мітингувальників є підстави для протестів. "Ідеї, за які вони виступають, мають сенс. До них необхідно прислухатися. Бразилії необхідно розвиватися в різних областях, тому ми підтримуємо протестувальників. Ми знаємо: те, що вони говорять, правильно", - сказав форвард російського "Зеніту". "Так, сьогодні я займаю привілейоване становище в суспільстві, але не треба забувати, що я виріс у бідному районі", - додав він.

На думку Халка, бразильці не виступають проти проведення світової першості, вони незадоволені надмірними витратами держави на організацію турніру. "Прийняти у себе чемпіонат світу - це тріумф для Бразилії. Мільйони людей у ​​цій країні люблять футбол", - підкреслив він.

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Захисник Давід Луїс у свою чергу зазначив, що люди мають право висловлювати свою думку. "Вони незадоволені, їхні вимоги мають бути почуті, щоб ситуація в країні змінилася на краще. Я зараз не живу в Бразилії, але я хочу бачити прогрес в країні. Маніфестанти борються за поліпшення у сфері охорони здоров'я та освіти. Сподіваюся, сторони дійдуть згоди", - сказав гравець англійського" Челсі ".

Нападник Фред повідомив, що повністю виступає за проведення маніфестацій, але лише доти, доки вони мають мирний характер. "Я пишаюся людьми, які вийшли на вулиці, намагаються змінити умови транспортної системи, освіти, охорони здоров'я тощо Боротьба за свої права повинна вестися, але не можна допускати насильства", - заявив форвард "Флуміненсе".