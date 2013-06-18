У Бразилії сотні тисяч людей протестують проти витрат на ЧС-2014

Найбільший протест відбувся у Сан-Паулe, де натовп людей заблокував головну вулицю цього найбільшого бразильського міста.

У столиці, Бразиліа, протестувальники прорвалися крізь кільце охорони біля приміщення національного конгресу (парламенту) і вилізли на дах.

Масові протестні акції пройшли також у Ріо-де-Жанейро, а демонстрації в місті Белу-Орізонті на південному сході країни закінчилися сутичками з поліцією, коли натовп людей спробував прорватися до стадіону, де проходять матчі турніру Кубка конфедерацій.

Протести розпочалися минулого тижня через невдоволення громадян зростанням цін на проїзд у метро та автобусах. Люди також обурені кількістю коштів, які виділяються на організацію Чемпіонату світу з футболу, тоді як влада, на їхню думку, не приділяє достатньо уваги освіті, медицині та іншим соціальним сферам.

Кореспонденти кажуть, що нинішні протести у Бразилії найбільші за останні 20 років.

BBC Україна