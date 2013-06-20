Франція та Іспанія страждають від повені, є загиблі (фото)

У Франції через загрозу повені вивезли 2 тисячі осіб. Сильні дощі і талий сніг з Піренейських гір змусили місцеві річки вийти з берегів. Відомо про двох загиблих.

По темі: «Велика вода» виявилася для Німеччини ще й дорогою

Затоплено Люрд - місце масового паломництва католиків. Владі довелося вивозити із зони лиха сотні віруючих і в цілях безпеки відключити в місті електрику.

А в сусідній Іспанії паводок затопив населені пункти та сільські угіддя в північно-східних районах. Причина - розлив найбільшої в регіоні річки Гаром. Закриті деякі автотраси, зруйновано міст, без світла залишилися близько чотирьох тисяч осіб. З важкодоступних місць рятувальникам доводитися вивозити жителів на вертольотах, передає НТВ.