Франція та Іспанія страждають від повені, є загиблі (фото)

11:10, 20 червня 2013
Світ
950 0

Новини про затоплення тепер приходять з Франції та Іспанії. Місцеві жителі і туристи тікають від переповнених водою річок.

Сильні дощі і талий сніг змусили річки вийти з берегів / Фото: elpais.com

У Франції через загрозу повені вивезли 2 тисячі осіб. Сильні дощі і талий сніг з Піренейських гір змусили місцеві річки вийти з берегів. Відомо про двох загиблих.

По темі: «Велика вода» виявилася для Німеччини ще й дорогою

Затоплено Люрд - місце масового паломництва католиків. Владі довелося вивозити із зони лиха сотні віруючих і в цілях безпеки відключити в місті електрику.

А в сусідній Іспанії паводок затопив населені пункти та сільські угіддя в північно-східних районах. Причина - розлив найбільшої в регіоні річки Гаром. Закриті деякі автотраси, зруйновано міст, без світла залишилися близько чотирьох тисяч осіб. З важкодоступних місць рятувальникам доводитися вивозити жителів на вертольотах, передає НТВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter