«Велика вода» виявилася для Німеччини ще й дорогою

Збиток від повеней у Німеччині, які тривають вже другий тиждень, може скласти до 12 мільярдів євро, передає РІА Новости підрахунки міжнародного рейтингового агентства Fitch.

Повінь, яка триває на Ельбі вже другий тиждень і стала рекордною за силою для цілого ряду регіонів, в понеділок "дісталася" до півночі країни. У землі Шлезвіг-Гольштейн у понеділок вранці підвищення води в Ельбі до четвертого, найвищого, рівня було зафіксовано на вимірювальному посту поруч з містом Лауенбург. Тут були евакуйовані близько 200 осіб.

На тему: На українській ділянці Дунаю почав рости рівень води

За підрахунками фахівців з Fitch, збиток, нанесений повенями, може скласти до 12 мільярдів євро, з яких від 2,5 до 3 мільярдів повинні будуть покрити страхові компанії. Таким чином, стихійне лихо обійдеться страхової галузі Німеччини майже в два рази дорожче, ніж повінь 2002 року, коли сума страхових виплат склала близько 1,8 мільярда євро.

Повені, викликані дощами, почалися близько двох тижнів тому в Чехії. Їх жертвами стали, щонайменше, 15 людей по всій Європі. Майже на всій території Чехії було введено надзвичайний стан. У Німеччині найбільше постраждали Баварія, Саксонія, Баден-Вюртемберг і Тюрінгія. На заході Австрії ускладнене залізничне і автомобільне сполучення, сотні жителів евакуйовані, тисячі людей беруть участь у ліквідації наслідків повені.