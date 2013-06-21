Росія забезпечує газом половину Німеччини

Про це йдеться у матеріалах прес-служби Кремля до зустрічі Президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в рамках 17-го Петербурзького міжнародного економічного форуму у п'ятницю.

«Розширюється співпраця в паливно-енергетичному секторі. Частка російського газу в паливному балансі ФРН досягає 45%, а нафти – 23%. У червні ми відсвяткували 40-річчя початку поставок до Німеччини російського природного газу», - йдеться у документі. Зазначається, що німецькі компанії беруть участь у розробці Південно-Російського нафтогазового родовища (належить «Газпрому», потужність газовидобування – 25 млрд куб. м на рік, інвестиції – 1,1 млрд євро).

Окрім цього, лідери двох країн планують обговорити перспективи відносин Росія-ЄС, а також торкнутися актуальних міжнародних проблем, що обговорювалися напередодні в ході саміту «Група восьми» в Лох-Ерні.

Зазначається, що Німеччина є провідним економічним партнером Росії. У 2012 р. двосторонній товарооборот досяг рекордної позначки – 73,9 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент Російського газового товариства Валерій Язєв повідомив, що у Німеччині зростає настороженість щодо російського газу і «Газпрому». «Найгірше ставлення до російського газу в Німеччині, і динаміка негативна», - зазначив він.

Довідка УНІАН. У 2012 році « Газпром» реалізував до Західної Європи 105,82 млрд куб. м природного газу. Зокрема, найбільшим споживачем газу стала Німеччина з 33,16 млрд куб. м, потім йдуть Франція, яка імпортувала в 2012 році 15,08 млрд куб. м російського газу, і Італія з обсягом імпорту в 15,08 млрд куб. м.

Усього до Європи за підсумками 2012 року «Газпром» поставив 138,8 млрд куб. м природного газу.

У «Газпромі» прогнозують, що частка компанії на ринку Європи зросте з 26% у 2012 році до 30% у 2020 році, а до 2030 року досягне 32%.