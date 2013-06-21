Freedom House критикує Киргизстан за порушення прав жінок

За даними організації, в країні щорічно фіксується до 12 тис. таких випадків. Близько 50% з них є непогодженими, що, на думку організації, прирівнюються до кримінального викрадення жінки. Приблизно половина з них зазнають сексуального насильства, пише Росбалт.

Freedom House вважає, що "своїм ставленням до даного питання киргизький уряд дає мовчазна згода незаконність і порушенню прав людини", передає "Радіо Азаттик".

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Крім цього, на їх думку, незважаючи на введення змін у напрямку посилення відповідальності щодо викрадень наречених, відсутні кримінальні справи, переслідування та вироки. Необхідно прийняти додаткові зміни до чинних законів для притягнення до відповідальності мусульманських священнослужителів за благословення шлюбів, які є неузгодженими і незаконними, переконані в організації.

Як повідомлялося, в Киргизстані цього року посилили покарання за викрадення наречених. Згідно з поправками до Кримінального кодексу республіки, мінімальний термін покарання збільшено з трьох до п'яти років позбавлення волі. Максимальний строк підвищено від семи до десяти років.