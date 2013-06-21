Держдума РФ заборонила віддавати російських дітей одностатевим сім'ям

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосувало 444 російських депутата.

Зокрема, заборона на усиновлення стосується осіб, які «перебувають в союзі, укладеному між особами однієї статі, який визнано шлюбом і зареєстровано відповідно до законодавства держави, в якій такий шлюб дозволено, а також осіб, які є громадянами зазначеної держави і не перебувають у шлюбі».

«Одностатеві шлюби легалізовані в 14 країнах, зокрема й в тих, з ким у нас договори про усиновлення, ще кілька держав поки що готуються до аналогічного кроку. І позиція Росії в цьому питанні однозначна – наші діти не можуть і не виховуватимуться в таких сім'ях», - сказав депутат Держдуми Сергій Чижов.

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Він нагадав, що минулого тижня парламентським корпусом прийнято проект нового закону, що забороняє пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх.

За його словами, це рішення було продиктоване антисімейною політикою, яку в даний час притримує низка західних держав: США, члени ЄС, Мексика, Англія, ПАР, Канада та інші, які легалізували одностатеві шлюби.

«По суті, тепер у цих країнах пропаганда гомосексуалізму зведена в державний ранг, відкрито вітаючи одностатеві союзи – сім'ї, які самі себе прирікають до морального самознищення і вимирання. Для Росії, де сімейне законодавство завжди спиралося на традиційний інститут сім'ї, така політика неприйнятна. Проте, враховуючи, що з деякими з цих країн у нас діють двосторонні угоди про усиновлення, наприклад, з тією ж Францією чи Італією, для наших сиріт зберігається ризик загрози їхньому моральному і фізичному розвитку», - сказав Чижов.

У законі також передбачена низка заходів, спрямованих на розвиток інституту внутрішнього усиновлення в РФ. Зокрема, передбачено цілу низку заходів, що спрощують процедуру усиновлення для російських громадян.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий підписати закон про заборону усиновлення російських дітей одностатевими сім'ями з країн, де дозволені такі шлюби.