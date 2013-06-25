ЗМІ: Азербайджан вербує вірменських військових через Однокласники і Facebook

22 червня у Вірменії заарештували військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин Міноборони, жительку міста Капан 31-річну Мане Мовсісян.

Прес-служба СНБ повідомляє, що вона звинувачується в передачі Азербайджану інформації, що містить державну таємницю, передає Еpress.am.

У СНБ заявляють, що вони роздобули неспростовні факти, що свідчать про те, що з січня 2012 року до свого переходу на службу Мане Мовсісян познайомилася в соцмережах «Однокласники» і Facebook зі співробітником азербайджанських спецслужб, який виступає під профілями «S Dr», «Сейран Дервисян», «Тигран Дервисян» і працює на території Туреччини. Їхнє листування тривало аж до переходу Мовсісян на службу в міністерство оборони.

"Згідно з наявними даними, Мовсісян передала спецслужбам Азербайджану доступну їй інформацію військового характеру, яка містить службову таємницю", - заявили у вірменській СНБ.

За скоєння схожого злочину СНБ Нагірного Карабаху заарештувала двох осіб, один з яких є військовослужбовцем Армії Оборони НКР. Вони також були завербовані в соцмережах співробітниками спецслужб Азербайджану, що виступають під зазначеними вище профілями. Наразі ведеться слідство», - зазначено в повідомленні.