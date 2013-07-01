Пожежні служби США зазнали найбільших втрат після терактів 11 вересня

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на телеканал "Фокс-10", крім 19 людей, загибель яких підтверджена місцевою владою, пожежні служби не можуть знайти ще шести своїх співробітників.

Також, за останніми даними, 22 пожежники постраждали при гасінні, стан 8 з них лікарі оцінюють як важкий або критичний.

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Згідно з інформацією телеканалу, причиною загоряння, яке сталося минулої п'ятниці в місті Ярнелл, неподалік від міста Прескотт, могло стати необережне поводження з вогнем.

Вогнем знищені 250 житлових будинків. Були евакуйовані мешканці 50 будинків, близько 600 осіб розміщені в тимчасових притулках. У неділю масштаби пожежі стали катастрофічними. Вогонь поширився практично по всьому невеликому місту Ярнелл, розділивши його на дві частини. Чи є постраждалі серед місцевих жителів, не повідомляється.

Американські ЗМІ вказують, що причиною загибелі такої кількість пожежників могло стати те, що вогонь прискорився.

"Проводилася евакуація жителів, рятувальники обходили будинок за будинком на території, де вже все було в вогні. Ймовірно, посилення вітру завадило їм вибратися з епіцентру займання", - зауважив один з очевидців.

Американські пожежні служби зазнали найбільших втрат з моменту терактів 11 вересня 2001 року.