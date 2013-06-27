Вибух в Алма-Ати: одна людина загинула, згоріли 20 квартир і 12 машин

Про це з посиланням на "Новости- Казахстан" повідомляє ТСН.

Загиблим виявився водій бензовоза.

В результаті вибуху бензовоза у центрі міста сталася велика пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Вогнем були охоплені 6 поверхів, згоріли два під'їзди. Зараз продовжують гасити вогонь, але вже відомо, що згоріло, як мінімум, 20 квартир.

За словами очевидців, також згоріли 12 припаркованих в районі вибуху автомобілів.