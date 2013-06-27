Вибух в Алма-Ати: одна людина загинула, згоріли 20 квартир і 12 машин
10:59, 27 червня 2013Світ
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В Алма-Ати одна людина загинула в результаті пожежі, спричиненої ДТП за участю бензовоза.
У пожежі згоріло 12 автомобілів. Фото: "Новости-Казахстан"
Про це з посиланням на "Новости- Казахстан" повідомляє ТСН.
Загиблим виявився водій бензовоза.
В результаті вибуху бензовоза у центрі міста сталася велика пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Вогнем були охоплені 6 поверхів, згоріли два під'їзди. Зараз продовжують гасити вогонь, але вже відомо, що згоріло, як мінімум, 20 квартир.
За словами очевидців, також згоріли 12 припаркованих в районі вибуху автомобілів.
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