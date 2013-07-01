Артистка Сirque du Soleil загинула під час виступу

Трагедія сталася під час виступу "Ка" на арені MGM Grand, коли артистка, яка виконувала номер на висоті близько 15 метрів, зірвалася вниз і впала за межами сцени. ЇЇ негайно доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля лікарів, артистка померла, не приходячи до тями, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Las Vegas Sun.

Даний інцидент став першим за майже 30 років існування Сirque du Soleil, коли артист цирку помер від травм, отриманих під час виступу.

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"Наша компанія глибоко засмучена втратою однією з найбільш талановитих артисток вистави "Ка". Думки і молитви співробітників і акторів шоу і всього Сirque du Soleil спрямовані на підтримку її сім'ї", - сказано в офіційній заяві Сirque du Soleil.

Гійяр-Гійо працювала на сцені цирку понад 20 років, у неї залишилося двоє маленьких дітей. Через загибель артистки шоу "Ка" тимчасово призупинені.