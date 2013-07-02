Держдума Росії оголосила економічну амністію
Депутати Держдуми прийняли постанову про економічну амністію, воно буде виконуватися протягом півроку.
Про це повідомляє РІА "Новости".
При необхідних 226 за постанову проголосували 298 депутатів, один утримався.
Документом звільняються від покарання позбавленням волі - незалежно від призначеного терміну - вперше засуджені або притягнені за 27 статтями Кримінального кодексу, пов'язаними з підприємницькою діяльністю.
Для застосування амністії підозрюваний чи обвинувачений повинен повернути майно або відшкодувати збитки потерпілим.
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Під дію Указу підпадають не тільки ув'язнені, а й засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, умовно засуджені, особи, покарання яким відстрочено, та умовно-достроково звільнені.
Прийняття амністії знаходиться у виключній компетенції Держдуми, не потребує схвалення Ради Федерації, президент РФ документ не підписує.
Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування і підлягає виконанню протягом шести місяців.