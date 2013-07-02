Держдума Росії оголосила економічну амністію

Про це повідомляє РІА "Новости".

При необхідних 226 за постанову проголосували 298 депутатів, один утримався.

Документом звільняються від покарання позбавленням волі - незалежно від призначеного терміну - вперше засуджені або притягнені за 27 статтями Кримінального кодексу, пов'язаними з підприємницькою діяльністю.

Для застосування амністії підозрюваний чи обвинувачений повинен повернути майно або відшкодувати збитки потерпілим.

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Під дію Указу підпадають не тільки ув'язнені, а й засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, умовно засуджені, особи, покарання яким відстрочено, та умовно-достроково звільнені.

Прийняття амністії знаходиться у виключній компетенції Держдуми, не потребує схвалення Ради Федерації, президент РФ документ не підписує.

Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування і підлягає виконанню протягом шести місяців.