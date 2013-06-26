Експерт упевнений, що Ходорковський під амністію не потрапляє

Так вважає віце-президент "Ділової Росії" Андрій Назаров, який брав участь у підготовці документів для амністії бізнесменів, пише РІА Новости.

"Є три причини, за якими він (Ходорковський) не може потрапити під амністію: злочин має бути скоєно вперше, повинен бути відшкодований збиток і виключається сукупність злочинів", - сказав Назаров.

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"Тому малоймовірно, що його (Ходорковського) це торкнеться", - каже віце-президент "Ділової Росії".

У свою чергу уповноважений з прав підприємців РФ Борис Титов повідомив журналістам, що у випадку з Ходорковським і колишнім главою МФО "Менатеп" Платоном Лебедєвим буде працювати "спецкомісія, яка даватиме юридичний висновок за конкретно ці справи".

Законопроект, внесений у вівторок до Держдуми, припускає, що амністовані будуть вперше засуджені підприємці, тоді як Ходорковський відбуває покарання вже за другою кримінальною справою, пояснив він.

Відповідно до законопроекту, амністувати пропонується засуджених по 27 статтями Кримінального кодексу. Однією з умов амністії також є відшкодування збитків, завданих при скоєнні економічних злочинів.