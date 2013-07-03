ЗМІ: Єгипет очікують відставка Мурсі та скасування конституції військовими

Як повідомляє РІА Новости, про це пише єгипетська газета "Аль-Ахрам" з посиланням на джерела в армії.

"Надані військовими 48 годин закінчуються в 16.30 в середу, після чого можливі лише два варіанти: або президент піде сам, або він іде відповідно до "карти майбутнього" армії", - пише видання.

На тему: Президент Єгипту відкинув ультиматум армії

Вже приблизно відомі і подальші дії військових: скасування конституції і призначення експертів з вироблення нового основного закону, якому потім треба буде пройти через референдум; формування президентської ради з трьох осіб на чолі з головою Конституційного суду Єгипту Махером аль-Бухейра для керування країною в перехідний період, який займе від дев'яти місяців до року; формування тимчасового уряди не на політичній основі, який на перехідний період очолить один з військових керівників; підготовка до проведення президентських і парламентських виборів, черговість яких визначить нова конституція; збройні сили Єгипту на час перехідного періоду повністю контролюють реалізацію цієї "карти", повідомляє газета.

На тему: Ісламісти в Єгипті закликали своїх прихильників до боротьби

Чергова політична криза в Єгипті розпочалася 30 червня після масових акцій протесту проти правління президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. На знак солідарності з протестувальниками у відставку пішли декілька міністрів уряду, губернатори регіонів. Минулого понеділка командування ЗС Єгипту виступило з ультиматумом, в якому надало політикам 48 годин для врегулювання ситуації. У вівторок увечері Мурсі після тривалої паузи відповів на цей ультиматум відмовою.