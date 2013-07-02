Ісламісти в Єгипті закликали своїх прихильників до боротьби

Так повідомляється на офіційній сторінці об'єднання в Facebook.

"Закликаємо усіх вийти на підтримку поваги конституції і народної волі", - заявили представники угрупування "Аль-Гамаа аль-Ісламія". Вони додали, що ведуть консультації з представниками інших ісламських рухів в Єгипті для формування єдиної позиції в ситуації, що склалася. Раніше "Аль-Гамаа" пообіцяла доставити в Каїр близько 800 тисяч своїх членів "у разі загрози законно обраному президенту".

Вийти для захисту президента закликали і членів руху ''Брати-мусульмани". Час збору прихильників президента Мухаммеда Мурсі на міських площах - 8 годин ранку за місцевим часом.

Ситуація на внутрішньополітичній арені Єгипту загострилася 30 червня після масових багатомільйонних акцій протесту під девізом "Тамарруд" ("Бунт") проти правління Мурсі, що прокотилися по всій країні.

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Командування збройних сил Єгипту в понеділок виступило із заявою, надавши 48 годин всім політичним силам країни для виконання вимог народу. Єгипетська армія також пояснила, що в іншому випадку має намір оголосити про'' мапі дій'' по виходу з кризи, яка буде здійснюватися під її контролем.

Члени ''Аль-Гамаа аль-Ісламія'' в 1980-1990-х рр. організували справжню війну проти єгипетської влади. Угруповання відповідальне за вбивство президента Анвара Садата та вбивство 58 туристів біля Луксорського храму Хатшепсут в 1997 році. '' Аль-Гамаа'' була заборонена в Єгипті аж до революції 2011 року. Однак після відставки Хосні Мубарака члени цієї радикального угруповання, що сиділи в тюрмах за релігійний екстремізм, були звільнені. Угруповання провело перший за 20 років з'їзд, а пізніше зареєструвала власну політичну партію "Творення і розвиток", чиї представники увійшли до парламенту.