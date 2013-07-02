Президент Єгипту відкинув ультиматум армії

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на цитовану Agence France-Presse заяву адміністрації очільника держави.

Як сказано в документі, демократична єгипетська держава - найважливіше завоювання революції 25 січня (2011 року). Відступати не можна ні за яких умов, бо народ пожертвував своєю кров'ю, дітьми і стабільністю, щоб побудувати нову країну, повідомляється на сайті телеканалу «Аль-Джазіра».

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Тим часом, додає «Аль-Джазіра», у відставку подав голова МЗС Єгипту Мухаммед Камель Амр, а раніше в понеділок кабінет Мурсі залишили відразу декілька міністрів. Крім того, через незгоду з політикою президента у відставку пішли три губернатора.

Нагадаємо, багатомільйонні акції протесту тривають в Єгипті з 30 червня. Мітингувальники вимагають відставки президента і зміни структури влади. Демонстранти попереджають, що, якщо Мурсі не залишить посаду президента до 17:00 вівторка, вони оголосять загальнонаціональну акцію громадянської непокори і підуть штурмом на президентський палац.