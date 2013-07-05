Президент ПАР заперечує повідомлення про «вегетативний стан» Мандели

10:45, 05 липня 2013
Світ
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Президент ПАР Джейкоб Зума заперечує повідомлення про «вегетативний стан» свого попередника на цій посаді, 94-річного лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Мандели.

Нельсон Мандела / Фото gov.za

У Південно-Африканській Республіці у четвер оприлюднили документ суду, в якому згадано, що лікарі Мандели заявляли, що той перебував у «вегетативному стані», і радили його родині ухвалити рішення вимкнути системи життєзабезпечення.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами Зуми, який відвідав у четвер лікарню в Преторії, де перебуває Мандела, стан борця проти апартеїду залишається «критичним, але стабільним».

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