Президент ПАР заперечує повідомлення про «вегетативний стан» Мандели

У Південно-Африканській Республіці у четвер оприлюднили документ суду, в якому згадано, що лікарі Мандели заявляли, що той перебував у «вегетативному стані», і радили його родині ухвалити рішення вимкнути системи життєзабезпечення.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами Зуми, який відвідав у четвер лікарню в Преторії, де перебуває Мандела, стан борця проти апартеїду залишається «критичним, але стабільним».