Президент ПАР заперечує повідомлення про «вегетативний стан» Мандели
10:45, 05 липня 2013Світ
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Президент ПАР Джейкоб Зума заперечує повідомлення про «вегетативний стан» свого попередника на цій посаді, 94-річного лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Мандели.
Стан Мандели критичний, але стабільний/ Фото gov.za
У Південно-Африканській Республіці у четвер оприлюднили документ суду, в якому згадано, що лікарі Мандели заявляли, що той перебував у «вегетативному стані», і радили його родині ухвалити рішення вимкнути системи життєзабезпечення.
Як повідомляє радіо «Свобода», за словами Зуми, який відвідав у четвер лікарню в Преторії, де перебуває Мандела, стан борця проти апартеїду залишається «критичним, але стабільним».
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