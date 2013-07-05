Мінпраці РФ: Росія постаріла, 13% росіян вже мають понад 65 років

Про це повідомив у п'ятницю журналістам заступник міністра праці та соціального захисту Росії Олексій Вовченко.

"Актуальна зараз проблема, яка нас очікує - у нас вже сьогодні 13% росіян старших за 65 років, - старіння населення", - сказав Вовченко.

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Він додав, що згідно з міжнародними критеріями, населення країни вважається старим, якщо частка людей у віці 65 років і старше перевищує 7%. "Число осіб старше працездатного віку в Росії з 2006 року постійно зростає і на початок 2012 року склало 32,4 мільйона чоловік або 22,7% від загального населення. Чисельність осіб старше працездатного віку сьогодні на 8,9 мільйона осіб перевищує чисельність осіб молодше працездатного віку ", - сказав Вовченко.