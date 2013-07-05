Тимчасовий президент Єгипту розпустив верхню палату парламенту

Консультативна рада тимчасово виконувала всі законодавчі функції, пише РІА Новости.

На початку червня Вищий конституційний суд Єгипту визнав таким, що не відповідає новій Конституції країни закон про вибори до Консультативної ради.

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Верхня палата парламенту була наділена законодавчими повноваженнями Конституційною декларацією, прийнятою президентом Мурсі в грудні минулого року.

У середу армія Єгипту відсторонила від влади президента, тимчасово призупинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки глави держави.