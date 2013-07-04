У Єгипті тимчасовий президент склав присягу

До завдань Мансура буде входити виконання складеної військовими «дорожньої карти» щодо виведення країни з політичної кризи, в тому числі складання нової конституції з урахуванням думки опозиції і формування тимчасового уряду.

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Він керуватиме країною протягом перехідного періоду, який триватиме до виборів нового президента, повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Мансур був призначений главою держави в ніч на 4 липня військовими, які усунули від влади президента Мохаммеда Мурсі.

Армія раніше висунула ультиматум, що вона втрутиться в події, щоб запобігти кровопролиттю, якщо до 17 години 4 липня опозиція і прихильники Мурсі не прийдуть до компромісу. Опозиція зажадала відставки президента, однак він з цим не погодився.

Мурсі був поміщений під домашній арешт. Його прихильники з руху «Брати-мусульмани» були арештовані і відправлені до в'язниці, в якій вже міститься колишній президент країни Хосні Мубарак, повалений в результаті революції 2011 року, повідомляє BBC News. Сам Мурсі охарактеризував дії військових як державний переворот і назвав себе легітимним главою держави.

З 30 червня в Єгипті тривали мітинги і зіткнення опозиції і прихильників Мурсі. Президента звинувачували в курсі на ісламізацію країни і нездатності виконати обіцянки, дані після його перемоги на виборах у 2012 році. У ході заворушень загинули близько 50 осіб, кілька тисяч отримали поранення і травми.