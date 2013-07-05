ЗМІ: У Єгипті сталася стрілянина між прихильниками Мурсі і армією: 3 загиблих

У ході перестрілки ще кілька людей отримали поранення, повідомляє Аль Арабія з посиланням на AFP.

Стрілянина почалась біля штаб-квартири Республіканської гвардії, де прихильники Мурсі зібралися для висловлення своєї незгоди з діями армії, яка усунула екс-президента від влади.

На тему: Армія Єгипту обіцяє не стріляти, якщо не буде провокацій

Вистріли лунали, як повідомляється, і з боку військових, і з боку демонстрантів.

РІА Новости передає, що стрілянина почалася через намір прихильників Мурсі штурмувати штаб-квартиру військових, де, як вони вважають, утримується екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня представники військового командування єгипетської армії офіційно підтвердили, що усунений від посади президент Мухаммед Мурсі перебуває під арештом.