Папа Римський: у жорстокості й цинізмі світу винен не Бог, а самі люди

Папа Римський Бенедикт XVI у п`ятницю оприлюднив 76-сторінкове послання, в якому назвав атеїзм сучасного суспільства причиною "жахливих форм жорстокості" і такої несправедливості, з якою людство не стикалося ще ніколи.

Як передає AP, віруючі люди також зазнали критики понтифіка. На його думку, сучасні християни дбають тільки про власний порятунок, забувши заповіти Ісуса про необхідність молитися про порятунок спільний.

Двома головними подіями в історії, що призвели до розвитку атеїзму, Папа назвав Велику французьку революцію і пролетарську революцію, спровоковану ідеями Карла Маркса.

Папа визнав, що революційний рух був породжений соціальною несправедливістю і стражданнями народу. Проте понтифік закликав не забувати, що в жорстокості й цинізмі світу винен не Бог, а самі люди.

Лента.ру