Віце-президентом Єгипту став екс-голова МАГАТЕ ель-Барадеї

Про це повідомляє РіА Новости з посиланням на радника тимчасового голови держави зі ЗМІ Ахмеда Аль-Муслімані.

Також Мансур Адлі призначив на пост прем'єр-міністра країни колишнього голову мінфіну Хазема ель-Беблави.

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Представник президентської канцелярії також зазначив, що новопризначений глава кабміну, який раніше працював міністром в уряді Ісама Шарафі, вже розпочав консультації з потенційними членами майбутнього уряду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністром країни може стати Мухаммед ель-Барадеї і Самір Радван, однак консервативна салафітская партія'' Ан-Нур'' категорично відкинула ці кандидатури. Екс-глава кабміну Хішам Кандиль напередодні офіційно пішов у відставку.

Напередодні тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур видав указ про прийняття нової Конституційної декларації. Документ передбачає скликання в перебігу двох тижнів Конституційної комісії для внесення поправок до основного закону країни і проведення через шість місяців президентських виборів. Також документ надав тимчасовому главі держави право видавати закони після консультацій з кабінетом перехідного уряду.

У середу армія Єгипту відсторонила від влади президента, тимчасово призупинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки глави держави. За даними ЗМІ, в даний час Мурсі утримується на одному з об'єктів єгипетських збройних сил.