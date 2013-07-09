Тимчасовий лідер Єгипту: Нові вибори відбудуться протягом шести місяців

Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур пізно ввечері в понеділок прийняв рішення, згідно з яким нові вибори в країні мають відбутися протягом півроку. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За цим рішенням, парламентські вибори проводитимуться після того, як на референдумі затвердять зміни до конституції. Військові призупинили її дію минулого тижня, коли усунули ісламістського президента Єгипту Мухаммада Мурсі.

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У понеділок вранці в Каїрі загинула щонайменше 51 людина. Рух «Мусульманське братство» заявив, що його прихильники були обстріляні поблизу казарм, де, як вважається, утримується Мурсі. Армія каже, що її дії були відповіддю на збройну провокацію.

США закликали всі сторони єгипетського протистояння до максимальної стриманості.