У Держдуму проходять чотири партії - дані екзит-полу

20:18, 02 грудня 2007
Світ
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«Єдина Росія» набирає 62,3%

У Держдуму РФ п`ятого скликання проходять партії «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».

За даними екзит-пола ФОМ, на виборах перемогу отримала «Єдина Росія», яка набирає 62,3% голосів. За нею йде КПРФ з 11,5%, далі ЛДПР – 8,4%.

Останньою партією, яка проходить в Думу, стала «Справедлива Росія» з 8,3% голосів виборців. Решта об`єднань не змогла подолати семипроцентний бар`єр. 

Газета.ру

 

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