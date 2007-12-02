У Держдуму проходять чотири партії - дані екзит-полу
20:18, 02 грудня 2007Світ
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«Єдина Росія» набирає 62,3%
У Держдуму РФ п`ятого скликання проходять партії «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».
За даними екзит-пола ФОМ, на виборах перемогу отримала «Єдина Росія», яка набирає 62,3% голосів. За нею йде КПРФ з 11,5%, далі ЛДПР – 8,4%.
Останньою партією, яка проходить в Думу, стала «Справедлива Росія» з 8,3% голосів виборців. Решта об`єднань не змогла подолати семипроцентний бар`єр.
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