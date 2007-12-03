Комуністи оскаржать підсумки виборів у російську Держдуму

КПРФ почала підготовку позовів до Верховного суду для оскарження підсумків голосування на виборах в Держдуму п`ятого скликання, не чекаючи остаточного підрахунку голосів, заявив керівник юридичної служби ЦК КПРФ Вадим Соловйов на брифінгу в штабі партії.

"Група наших юристів вже почала підготовку позовів до Верховного суду для оскарження результатів голосування, не чекаючи підсумку підрахунку голосів", - сказав він.

За його словами, "вал порушень перевищує всі допустимі норми", тому і ухвалено рішення про опротестування результатів виборів незалежно від того, який відсоток голосів виборців одержить КПРФ.

"Від КПРФ для контролю на виборах направлено більше 300 тисяч чоловік. За інформацією, що надійшла від регіональних організацій, ними зареєстровано більше 10 тисяч фактів порушень", - мовиться у довідці компартії, яку роздали журналістам в штабі партії.

У зв`язку з цим юристи партії направили більше 700 скарг в органи прокуратури і більше 8 тисяч скарг у виборчі комісії різного рівня.

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