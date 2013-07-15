Чехія дочекалася погашення Росією боргу СРСР

"Доручити Мінфіну Росії провести за участю МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності "(Зовнішекономбанк) переговори з чеською стороною", - йдеться в розпорядженні, розміщеному на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає РІА Новости.

Залишок заборгованості, згідно з документом, складає 8,06 мільйона доларів. Погашення боргу буде здійснено російською стороною одноразовим платежем у розмірі 80% від суми заборгованості, тобто на 6,5 мільйона доларів. Після цього зобов'язання РФ перед Чехією будуть вважатися повністю виконаними.

Мінфін у поточному році вже підписав угоду про погашення заборгованості РФ за зобов'язаннями колишнього СРСР перед Словаччиною - в сумі 1,7 мільярда доларів і Сербією - на 288,8 мільйона доларів.

Мінфін РФ раніше повідомляв, що до кінця поточного року передбачається також завершити погашення заборгованості перед Фінляндією і Чорногорією.