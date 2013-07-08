У Чехії сьогодні чекають на оголошення останнього міністра нового уряду

Прем'єр Чехії має сьогодні повідомити ім’я претендента на ключовий пост у своєму кабміні - міністра фінансів, пише Сeskenoviny. Це останнє місце в майбутньому уряді, яке досі залишилося незайнятим.

За інформацією видання, Руснок розлядає на цей пост кандидатуру колишнього прем’єра і кандидата в президенти Яна Фішера.

У п’ятницю Руснок не сказав, чи визначився з кандидатурою Фішера, але пообіцяв повідомити результат у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас вручив офіційне прохання про відставку Президентові Мілошу Земану. На такий крок Нечас пішов після гучного скандалу, пов'язаного з найближчими співробітниками глави уряду, коли прокуратура Чехії висунула звинувачення сімом затриманим у ході обшуків у держустановах, зокрема голові секретаріату прем'єра Яні Наговій і двом співробітникам військової розвідки.

25 червня колишнього міністра фінансів Їржи Руснока було призначено прем’єром і доручено сформувати новий склад уряду Чехії.