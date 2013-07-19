Папа Римський зайнявся фінансовою реформою Ватикану

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні служби преси Святого престолу.

Нова структура, до якої ввійдуть вісім осіб, надаватиме понтифіку своєчасну інформацію щодо поточної економічної ситуації в адміністративних структурах Ватикану.

Крім того, комісія співпрацюватиме з радою кардиналів для вивчення організаційних і економічних проблем Святого престолу для того, щоб у результаті підготувати пропозиції щодо реформи, спрямованої на спрощення й раціоналізацію роботи установ Ватикану та ретельніше планування їх економічної діяльності.

Це вже не перша комісія, яка покликана контролювати ситуацію з фінансами Ватикану. Так, наприкінці червня Папа Римський створив аналогічну структуру з контролю за діяльністю Банку Ватикану, так званого Інституту релігійних справ (IOR).