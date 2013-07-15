Папа Римський побажав примирення українцям і полякам

Завершивши молитву, Папа звернувся до вірян зі словами, що він єднається в молитві з учасниками заупокійної Святої Меси в Луцькій катедрі за жертви Волинської трагедії з нагоди її 70-річчя. Про це повідомляє український сайт радіо Ватикану.

Також понтифік зазначив, що такі акти «спровоковані націоналістською ідеологією в трагічному контексті другої світової війни». На думку Папи, вони стали не тільки причиною десятків тисяч жертв, але й «завдали рани братерству між польським та українським народами»

«Ввіряю Божому милосердю душі жертв, а для їхніх народів прошу благодаті глибокого примирення та спокійного майбутнього, в надії та щирій співпраці у спільному будуванні Божого царства», – побажав Франциск.

Раніше 14 липня після поминального богослужіння в пам`ять жертв Волинської трагедії у костелі св.Петра і Павла у Луцьку президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що націоналізм знищив українсько-польські відносини.