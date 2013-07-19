Румунські цигани не прижилися у центрі Лондона: табір розігнала поліція

Табір біля Мармурової арки у Гайт-парку розігнали через скарги місцевих мешканців на те, що цигани жебрають і їхня поведінка "антигромадська", повідомляє ВВС News.

Частина циган погодилися добровільно повернутися до Румунії літаком чи автобусом коштом британського уряду.

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Решта мешканців табору мусять або знайти роботу, або також будуть вислані з країни відповідно до закону, який забороняє старцювати в англійських містах.

Видання повідомляє, що один з мешканців табору пояснив свій британський вояж тим, що краще не мати нічого в Англії, ніж у Румунії.