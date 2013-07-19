Румунські цигани не прижилися у центрі Лондона: табір розігнала поліція
19:01, 19 липня 2013Світ
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Лондонська поліція разом зі співробітниками імміграційних служб розігнала табір, організований в місті групою циган.
Циганський табір у Лондоні не прижився / Фото: premier.gov.ru
Табір біля Мармурової арки у Гайт-парку розігнали через скарги місцевих мешканців на те, що цигани жебрають і їхня поведінка "антигромадська", повідомляє ВВС News.
Частина циган погодилися добровільно повернутися до Румунії літаком чи автобусом коштом британського уряду.
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Решта мешканців табору мусять або знайти роботу, або також будуть вислані з країни відповідно до закону, який забороняє старцювати в англійських містах.
Видання повідомляє, що один з мешканців табору пояснив свій британський вояж тим, що краще не мати нічого в Англії, ніж у Румунії.
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