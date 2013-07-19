ЗМІ: Через Сноудена Обама може скасувати візит до Путіна

В рамках запланованого на вересень візиту до Москви американський президент мав провести зустріч зі своїм російським колегою, але ця зустріч опинилась під загрозою, пише Голос Америки з посиланням на провідні американські ЗМІ.

Зокрема газета New York Times зазначає з посиланням на джерела в уряді, що скасування візиту до Москви може стати ударом для Володимира Путіна, який розглядає зустрічі такого високого рівня, як підтвердження престижу Росії.

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Також газета переконує, що скасування зустрічі може бути свідченням розбіжності позицій двох країн з питань Сирії, Ірану, контролю озброєнь та ПРО.

Передбачалося, що це буде додаткова зупинка в поїздці Обами до Росії для участі в саміті «Великої двадцятки» в Санкт-Петербурзі. І хоча Обама, як і раніше, має намір приїхати до Санкт-Петербурга, він роздумує про доцільність зупинки в Москві.

Деякі критики Росії закликають Обаму зайняти ще жорсткішу позицію і вимагати перенесення саміту Великої двадцятки до іншої країни.

Експерти з американськро-російських відносин вказують на те, що якщо адміністрація Обами зважиться відмінити уже заплановану зутріч, то це стане безпрецедентною подією з часів "холодної війни".