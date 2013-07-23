У Туреччині сконцентрувалося понад 200 тисяч сирійських біженців

Кількість сирійських біженців, які знаходяться в даний час на території Туреччини у створених для них таборах на південному сході країни, перевищила 200 тисяч, йдеться на офіційному сайті прем'єр-міністра Туреччини, передає РІА Новости.

У травні турецька влада повідомляла про 195 тисяч біженців.

"У створених для сирійських громадян 14 наметових таборах, одному центрі тимчасового розміщення і шести контейнерних містечках знаходяться 201067 осіб", - йдеться в повідомленні департаменту з надзвичайних ситуацій, розміщеному на урядовому сайті.

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Сирійські біженці проживають в провінціях Адана, Адияман, Газіантеп, Кіліс, Кахраманмараш, Малатья, Мардін, Османії, Хатай і Шанлиурфа.

За даними департаменту, з квітня 2011 року до Туреччини прибули більше 345 тисяч громадян Сирії, і всім їм надається необхідна гуманітарна допомога. Турецька держава фінансує будівництво в таборах для біженців шкіл, мечетей, центрів торгівлі, медичних пунктів, дитячих майданчиків, установку резервуарів для води, трансформаторів, генераторів та інших необхідних для життя об'єктів і споруд. В освітніх центрах навчаються 27 тисяч 640 дітей. За повідомленням департаменту, в таборах організовано харчування, медичне і банківське обслуговування, охорона, працюють перекладачі.

Всього з початку збройного конфлікту в Сирії, за даними департаменту, кордон Туреччини перетнули 345 тисяч 352 сирійських громадянини. З них 144 тисяч 285 повернулися на батьківщину.