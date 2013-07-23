Конгрес США погодився постачати зброю сирійській опозиції

Конгрес США зняв заперечення проти поставок американської зброї сирійській опозиції, розповів голова комітету з розвідки конгресу Майк Роджерс, повідомляє агентство РІА Новости з посиланням на Рейтер.

"Ми думаємо, що адміністрація може просуватися вперед (в постачанні зброї)... Важливо зазначити, що у нас як і раніше зберігаються серйозні сумніви", - заявив агентству конгресмен Роджерс. За його словами, адміністрації дозволено реалізовувати свій план тільки з урахуванням стурбованості конгресу.

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США у червні заявили, що мають намір надати військову підтримку сирійській опозиції, але обидві партії в конгресі виступили проти з побоювань, що американська зброя потрапить до рук екстремістів. Раніше члени сенатського комітету з розвідки зняли свої заперечення з умовою, що адміністрація буде інформувати їх про всі зміни ситуації. Справа залишалася за конгресом.

Прихильники сирійської опозиції в конгресі сподіваються, що постачання зброї зі США почнуться вже в серпні. Опозиція веде бойові дії проти уряду Сирії. Кількість жертв конфлікту в Сирії за два роки, за даними ООН, наблизилася до 100 тисяч осіб, мільйони стали біженцями всередині країни і за її межами.