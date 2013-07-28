ЗМІ: Закон про пропаганду гомосексуалізму не діятиме на Олімпіаді в Сочі

Про це повідомляє NEWsru.сom з посиланням на російські та західні ЗМІ.

Так, австралійське видання News цього тижня лякало, що санкції можуть торкнутися навіть спортсменів, які просто візьмуться за руки з колегами своєї статі.

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Як виявилося, проблема всерйоз стурбувала МОК. Американська USA Today повідомляє, що МОК вдалося домогтися з Росії "урядових гарантій на вищому рівні" про те, що закон не завадить мирному проведенню ігор.

МОК нагадує: "Закон щойно був прийнятий, і ще треба побачити, як його застосовуватимуть на практиці і чи будуть взагалі, особливо щодо Ігор у Сочі ... Як організатор ... ми продовжуємо роботу з метою переконатися, що Ігри можуть пройти без дискримінації атлетів, офіційних осіб, глядачів і журналістів".

А наприкінці роз'яснює: "Спорт - це право людини, яке має бути доступне всім, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації. Ігри повинні бути відкритими для всіх, вільними від дискримінації ... Найсерйознішим чином ми протистоятимемо будь-яким ініціативам, які ставлять під загрозу цей принцип".

"Эхо Москвы" нагадує, що російські гей-активісти мають намір провести в день відкриття зимових змагань в цьому місті гей-парад, щоб привернути увагу до гомофобії в країні. За словами лідера московського ЛГБТ-руху Миколи Алексєєва, "організатори Сочинського гей-прайду проведуть захід незалежно від рішення влади".

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2013 р. в Росії введено адміністративну відповідальність за пропаганду серед дітей нетрадиційних сексуальних відносин.

Зимові Олімпійські ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого 2014 року.