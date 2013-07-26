Бренд російської горілки виступив на підтримку ЛГБТ

У своєму акаунті в соціальній мережі компанія опублікувала таку заяву, розфарбовану у веселкові кольори: «Горілка Stolichnaya Premium підтримує міжнародну ЛГБТ-спільноту в боротьбі з учинками та позицією російського уряду», повідомляє Lenta.ru.

Крім того, голова компанії SPI Group, що випускає горілку Stolichnaya, Вел Менделєєв (Val Mendeleev) опублікував відкритий лист, в якому пояснив, що його фірма завжди була і буде «затятим прихильником і другом ЛГБТ-спільноти». Він нагадав про кілька проектів компанії з підтримки геїв у всьому світі. Менделєєв також пояснив, що бренд горілки Stolichnaya не має жодного стосунку до російського уряду і перебуває у приватній власності компанії SPI Group, розквартированої в Люксембурзі.

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У Росії права на бренд горілки «Столична» належать федеральному підприємству «Союзплодоімпорт». Протягом останніх десяти років компанія намагалася повернути собі права на міжнародний бренд Stolichnaya, експортом якого займається SPI Group, сформована на базі ЗАТ «Союзплодоімпорт» наприкінці 90-х років. У 2003 році Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності визнало законним власником міжнародного товарного знака Stolichnaya ФКП «Союзплодоімпорт».

Раніше декілька міжнародних ЛГБТ-організацій виступили із закликом бойкотувати російську горілку, особливо такі популярні бренди, як Stolichnaya і Russian Standard, у відповідь на ухвалення в Росії законів, що обмежують права геїв. У зарубіжних ЗМІ також стала з'являтися інформація про американські та канадські барах, що відмовляються від продажу російської горілки.

Причиною бойкоту стало підписання Володимиром Путіним двох законів, що обмежують права гомосексуалів в Росії. Дані закони забороняють пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх, а також усиновлення сиріт одностатевими парами.