У Мексиці за виконання "блатних" пісень штрафують на тисячі доларів

Відтепер штраф за публічний виступ з таким репертуаром складе 100 тисяч песо (8000 доларів) замість приблизно 25 тисяч песо, що стягуються зараз. Крім того, влада має намір цензурувати репертуар музичних груп, які відомі своєю схильністю до тематики наркомафії, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Представники влади вимагають класти на державний депозит перед концертом всю суму заздалегідь, причому повертається вона музикантам тільки в тому разі, якщо вони чітко дотримувалися заздалегідь узгодженого репертуару. У разі відхилення від завірених списків пісень депозит не повертається.

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Ці заходи пояснюються постійними порушеннями заборони на виконання пісень на честь наркоторговців, введеної раніше. Тільки за останній місяць чотири музичні колективи під час своїх виступів виконували пісні з забороненого репертуару.

При цьому навіть штраф в 100 тисяч песо не сильно лякає музикантів, так як замовлення одного столика в VIP-ложі на їхніх концертах коштує 10 тисяч песо, а традиція виконання так званих "наркокоррідос" в цій частині Мексики дуже популярна.

Заборона на виконання пісень, що прославляють наркоділків в ресторанах і кафе, також введений в північно-західному штаті Сіналоа. Влада вважає, що це допоможе боротися з популярністю оргзлочинності і наркомафії серед молоді.