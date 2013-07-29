Путін взяв під опіку амурських тигрів

Головою наглядової ради призначений помічник президента - начальник Контрольного управління Президента Костянтин Чуйченко. Основна мета створення фонду - збереження та збільшення популяції амурського тигра, його вивчення. Організаційно-правова форма фонду - автономна некомерційна організація «Центр« Амурський тигр ».

Єдиним засновником АНО стало Російське географічне товариство, яке традиційно бере активну участь у великій кількості проектів щодо збереження рідкісних тварин, повідомляє сайт Кремля. Діяльність організації планується фінансувати за рахунок залучення позабюджетних коштів, у тому числі грантів РГТ. «Центр« Амурський тигр »створений у рамках виконання зобов'язань, прийнятих Росією за підсумками першого міжнародного саміту з питань збереження тигра на Землі, що відбувся в 2010 році в Санкт-Петербурзі з ініціативи Російської Федерації.

За підсумками саміту 13 країн ареалу проживання рідкісного хижака поставили мету за 12 років подвоїти число тигрів в дикій природі, а для цього усувати і запобігати факторам загроз для збереження і відновлення його популяції. На вирішення цих завдань також спрямований і підписаний президентом в цьому місяці закон про посилення відповідальності за вбивство і оборот рідкісних тварин.

Тепер за вказані діяння передбачена виключно кримінальна відповідальність. 29 липня у всьому світі відзначають Міжнародний день тигра, рішення про святкування якого зафіксовано у Санкт-Петербурзької декларації, прийнятій за підсумками «тигрячого саміту».