Голова російської Держдуми запланував спорудження пам'ятника в Україні

Як передає РІА «Новости», про це повідомив голова Держдуми РФ Сергій Наришкін.

Як голова опікунської ради благодійного Фонду духовної спадщини Сергія Радонезького він обговорив з керівництвом Троїце-Сергієевої лаври підготовку до 700-річчя її засновника - преподобного Сергія.

"У наших спільних планах - встановлення пам'ятника преподобному Сергію Радонезькому і Дмитру Донському на Куликовому полі... Ми плануємо встановити пам'ятники преподобному Сергію Радонезькому в чотирьох державах СНД - Росії, Білорусі, Україні й Казахстані", - сказав Наришкін.