Голова російської Держдуми запланував спорудження пам'ятника в Україні
03:34, 30 липня 2013Світ
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Пам'ятники преподобному Сергію Радонезькому буде встановлено на Куликовому полі, а також у Білорусі, Україні й у Казахстані.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив голова Держдуми РФ Сергій Наришкін.
Як голова опікунської ради благодійного Фонду духовної спадщини Сергія Радонезького він обговорив з керівництвом Троїце-Сергієевої лаври підготовку до 700-річчя її засновника - преподобного Сергія.
"У наших спільних планах - встановлення пам'ятника преподобному Сергію Радонезькому і Дмитру Донському на Куликовому полі... Ми плануємо встановити пам'ятники преподобному Сергію Радонезькому в чотирьох державах СНД - Росії, Білорусі, Україні й Казахстані", - сказав Наришкін.
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