Працівники фастфудів оголосили страйк

Учасники страйку вимагають підвищення мінімальної оплати праці з 7,25 до 15 доларів за годину, а також скасування чинної щодо працівників фастфуду заборони на створення профспілок.

За словами організаторів акції протесту, в одноденному страйку в Нью-Йорку 29 липня беруть участь кількасот осіб. Наприкінці липня - початку серпня такі ж акції протесту планується провести в інших містах США, передає Лента.ру.

Організатори страйку стверджують, що підвищення мінімальної заробітної плати в мережах фастфуду приведе до створення нових робочих місць, особливо для підлітків і людей, які раніше не працювали, що своєю чергою допоможе економіці США швидше подолати рецесію.

Прес-служби Burger King і Wendy's, до яких Associated Press звернулося по коментарі, запевнили, що пильнують права своїх співробітників. Офіційні представники McDonald's від коментарів відмовилися.