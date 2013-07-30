У Пакистані таліби штурмували в'язницю з гранатометами

У ніч на вівторок таліби провели добре підготований штурм в'язниці в Дера-Ісмаїл-Хані, де серед п'яти тисяч ув'язнених містилися близько 40 особливо небезпечних учасників руху "Талібан" та інших терористичних угруповань, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Спочатку зловмисники відрізали подання до будівлі в'язниці електроенергії, після чого влаштували близько 15 вибухів уздовж тюремної огорожі, а потім обстріляли охорону з гранатометів і важких кулеметів.

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За інформацією місцевої влади, внаслідок бойових сутичок сил безпеки з талібами постраждали чотири людини, в тому числі троє цивільних осіб. Як заявив представник пакистанських талібів Шахідауллах Шахід (Shahidaullah Shahid), штурм в'язниці виявився успішним, нападники звільнили близько 300 ув'язнених. Місцева влада, у свою чергу, інформацію про втечу в'язнів спростувала.

Місто Дера-Ісмаїл-Хан розташоване на кордоні племінних областей Південний і Північний Вазірістан, що вважаються осередком бойовиків терористичної організації "Аль-Каїда" і озброєних прихильників руху "Техрік Талібан-і-Пакистан" ("Рух талібів Пакистану").