В Афганістані таліби напали на президентський палац Карзая
08:25, 25 червня 2013Світ
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Сьогодні вранці бойовики здійснили атаку президентського палацу у центрі столиці Афганістану.
До палацу Карзая саме сходились журналісти
За даними поліції, перестрілка протривала півтори години і внаслідок неї всі нападники були вбиті, пише Радіо Свобода.
Відповідальність за цей напад уже взяло на себе збройне угруповання «Талібан».
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Атака в Кабулі сталася в час, коли до палацу на заплановану прес-конференцію з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм збиралися журналісти. Їх перемістили в укриття, коли розпочався бій.
Неясно, де під час нападу перебував сам Хамід Карзай. Також невідомо, чи є інші жертви, крім нападників, про точну кількість яких ще не повідомляють.
Вибухи також були зафіксовані в готелі «Аріана», де розташоване представництво американського ЦРУ.
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