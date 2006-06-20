США заморозили рахунки Лукашенка

Міністерство фінансів США 19 червня включило президента Білорусії Олександра ЛУКАШЕНКА у список осіб, чиї рахунки на території Америки мають бути заморожені.

При цьому вводиться заборона на ведення з ним будь-якоэ співпраці з боку американських компаній, повідомляє Associated Press.

Окрім білоруського президента, до списку Мінфіну США потрапили міністр юстиції Віктор ГОЛОВАНОВ, глава адміністрації президента Геннадій НЕВИГЛАС, міністр внутрішніх справ Володимир НАУМОВ, глава КДБ Білорусії Степан СУХОРЕНКО, глава Центрвиборчкому республіки Лідія ЄРМОШИНА і керівник державної телерадіокомпанії Олександр ЗИМОВСЬКИЙ.

Міністерство не стало оприлюднювати подробиць ухваленого рішення, зазначає агентство.

18 травня міністри закордонних справ 25 країн — членів Євросоюзу прийняли рішення про арешт банківських рахунків і нерухомості 36 білоруських посадовців зі списку не в`їзних на територію країн ЄС. Чиновникам з цього списку і пов`язаним з ними особам ставиться в провину порушення міжнародних виборчих стандартів, а також репресії щодо громадянського суспільства і демократичної опозиції під час президентської виборчої кампанії 2006 року.