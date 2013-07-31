Батько Сноудена подякував Путіну

У прямому ефірі телеканалу "Росія-24" Лонні Сноуден звернувся до свого сина, повідомляє РІА Новости.

"Ед, у нас все добре. Ми тебе любимо. Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося, але передусім я хочу, щоб ти був у безпеці .... Я хочу, щоб ти знайшов безпечну країну", - сказав батько екс-співробітника спецслужб.

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Він заявив, що його не хвилює те, що хтось не схвалює діяльність сина. "Еде, не хвилюйся, фокусуйся на своєму житті і подумай про себе", - сказав Лонні Сноуден.