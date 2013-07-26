США запевнили Росію, що тортури і страта при поверненні Сноудену не загрожують

США запевнили Росію, що не вимагатимуть для екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена смертної кари в разі його повернення в країну, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Американський мін'юст заявив, що Сноуден буде повною мірою користуватися всіма правами громадянина США, і тортури до нього застосовуватися не будуть.

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Ці заяви містилися в листі міністра юстиції США Еріка Холдера від 23 липня, про отримання якого раніше повідомив Мін'юст РФ.

Російське відомство заявило, що в листі роз'яснюються деякі аспекти американської позиції з питання статусу Сноудена, запитів про екстрадицію чи депортацію документ не містить.