У Китаї не спадає небувала спека (фото)
Аномальна висока температура продовжує триматися у Китаї. Через неї влада була змушена вперше в історії оголосити про запуск другого (найвищого) рівня готовності до спеки.
Останні чотири дні в Китаї вже діяло попередження "помаранчевого" (першого) рівня про загрозу високої температури. Тепер готовність другого рівня у зв'язку з аномально спекотною погодою оголошена у східних провінциях країни, пише Сіньхуа.
За прогнозом синоптиків, в провінціях Чжецзян, Сичуаньській западині і деяких районах Сіньцзян-Уйгурського автономного району стовпчики термометрів піднімуться до +41 градуса за Цельсієм, що вважається небувалою спекою для цих регіонів.
По 8 серпня температура до +35 градусів і вище встановиться в районах поблизу річок Янцзи і Хуанхе.
Влада Китаю попереджають про необхідність вжити необхідних протипожежних заходів. Громадянам не рекомендується довгий час перебувати на відкритому повітрі.