У Китаї не спадає небувала спека (фото)

22:13, 31 липня 2013
Світ
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Аномальна висока температура продовжує триматися у Китаї. Через неї влада була змушена вперше в історії оголосити про запуск другого (найвищого) рівня готовності до спеки.

Температура повітря в Китаї піднялася до +41 / Фото: Сіньхуа

Останні чотири дні в Китаї вже діяло попередження "помаранчевого" (першого) рівня про загрозу високої температури. Тепер готовність другого рівня у зв'язку з аномально спекотною погодою оголошена у східних провінциях країни, пише Сіньхуа.

Вперше в історії введений другий рівень готовності до спеки / Фото: Сіньхуа

За прогнозом синоптиків, в провінціях Чжецзян, Сичуаньській западині і деяких районах Сіньцзян-Уйгурського автономного району стовпчики термометрів піднімуться до +41 градуса за Цельсієм, що вважається небувалою спекою для цих регіонів.

По 8 серпня температура до +35 градусів і вище встановиться в районах поблизу річок Янцзи і Хуанхе.


Китайцям не рекомендують довго перебувати на вулиці / Фото: Сіньхуа

Влада Китаю попереджають про необхідність вжити необхідних протипожежних заходів. Громадянам не рекомендується довгий час перебувати на відкритому повітрі.

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