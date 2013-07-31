У Китаї не спадає небувала спека (фото)

Останні чотири дні в Китаї вже діяло попередження "помаранчевого" (першого) рівня про загрозу високої температури. Тепер готовність другого рівня у зв'язку з аномально спекотною погодою оголошена у східних провінциях країни, пише Сіньхуа.

За прогнозом синоптиків, в провінціях Чжецзян, Сичуаньській западині і деяких районах Сіньцзян-Уйгурського автономного району стовпчики термометрів піднімуться до +41 градуса за Цельсієм, що вважається небувалою спекою для цих регіонів.

По 8 серпня температура до +35 градусів і вище встановиться в районах поблизу річок Янцзи і Хуанхе.





Влада Китаю попереджають про необхідність вжити необхідних протипожежних заходів. Громадянам не рекомендується довгий час перебувати на відкритому повітрі.