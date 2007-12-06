Вибух на шахті в Китаї: загинули щонайменше 40 чоловік

Внаслідок вибуху метану на шахті в провінції Шаньсі на півночі Китаю щонайменше 40 чоловік загинули і 74 зникли безвісти.

За даними китайських ЗМІ, аварія на шахті, розташованій в основному гірничодобувному регіоні Китаю, сталася в четвер уранці за місцевим часом. 13 гірників, які знаходилися в момент події в забої, вдалося вивести з шахти, доля ще 74 шахтарів поки що невідома. Тіла загиблих вже підняті на поверхню, повідомляє AFP.

Китайські шахти вже кілька років підряд є лідерами за числом аварій, у 2006 році в цій країні загинули 4700 гірників, зазначає NEWSru.